Jednim klikom do svih redova vožnje autobusa u TK

Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzlabus, koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu.

Umjesto pretraživanja različitih internet stranica, društvenih mreža ili telefonskih poziva prijevoznicima, korisnici sada jednostavno odaberu polaznu i odredišnu lokaciju, nakon čega platforma prikazuje dostupne autobuske linije i termine polazaka.

Stranica je prilagođena korištenju na mobilnim telefonima i računarima, što je čini posebno korisnom za učenike, studente, zaposlene i sve ostale koji svakodnevno putuju autobusom.

Kako navode autori projekta, Tuzla Bus je besplatna i nekomercijalna platforma čiji je cilj učiniti informacije o javnom prijevozu dostupnijim i preglednijim. Korisnici mogu prijaviti i eventualne nepravilnosti ili netačne podatke kako bi redovi vožnje bili što ažurniji.

Platforma je dostupna na adresi tuzlabus.info, a njen cilj je da putnicima uštedi vrijeme i olakša svakodnevno planiranje putovanja.

RTV SLON