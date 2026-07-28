Povećava se minimalna plaća u FBiH. Vlada priprema novu Uredbu

Usklađivanje najniže plaće temelji se na dva ključna ekonomska pokazatelja – rastu potrošačkih cijena i realnom rastu bruto društvenog proizvoda.

Vlada FBiH, tačnije Ministarstvo finansija Federacije, užurbano rade na pripremi nove Uredbe o iznosu minimalne plaće u Federaciji, saznaje Raport.

Za razliku od prošle godine, kada je utvrđen iznos mimimalne plaće svega nekoliko dana pred Novu godinu, u Vladi su se, kako saznajemo odlučili ovoga puta formulu za izračun završiti mnogo ranije. Na izradi Uredbe radi se već aktivno, a sve bi trebalo biti poznato u narednih mjesec dana.

Prema informacijama Raporta, u Uredbi se neće navoditi tačan iznos minimalca, nego će Vlada na osnovu uredbe donijeti odluku za koliko će minimalac biti povećan. Prije toga, u sve će biti uključeno i Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH, ali i Sindikati.

Usklađivanje najniže plaće temelji se na dva ključna ekonomska pokazatelja – rastu potrošačkih cijena i realnom rastu bruto društvenog proizvoda. Svaki od ta dva parametra učestvuje s 50 posto u izračunu povećanja minimalne plaće.

Podsjetimo, minimalna plaća u FBiH povećana je krajem prošle godine na 1.027 KM. Tačnije, u odnosu na godinu prije, radi se o povećanju za 27 KM više. Ove godine, s obzirom na rast cijena i rast bruto društvenog proizvoda, minimalac bi trebao biti i veći.

Vlada je prije nekoliko dana donijela Uredbu da neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 KM mjesečno poslodavci u Federaciji BiH mogu isplatiti do kraja godine.

S druge strane, cijene divljaju. Od povećanja goriva, do osnovnih životnih namirnica.