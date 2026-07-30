ADAC upozorava vozače: Čuvajte se lažne pomoći na putu

ADAC upozorava na lažna vozila pomoći na putu u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj.

Prema navodima ADAC-a, na putevima se pojavljuju vozila sa logotipom ovog njemačkog auto-kluba, ali ona nisu dio njegove flote, niti su osobe koje pružaju pomoć zaposlene u ADAC-u.

Nakon navodne intervencije, vozačima se često predlaže šlepovanje u skupe servise, gdje im se naplaćuju visoki troškovi, zbog čega ADAC upozorava da je riječ o ozbiljnoj prevari.

Iz njemačkog auto-kluba navode da su ovakva vozila posebno aktivna u Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Poljskoj, piše Revija HAK.

ADAC podsjeća da, osim u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj, gdje ima sopstvene ekipe za pomoć na putu, u svim ostalim državama usluge pruža preko ugovornih partnera.

Zbog toga vozačima savjetuje da pomoć traže isključivo putem zvaničnih kontakata svog auto-kluba ili nacionalnih službi za pomoć na putu.

U Srbiji je to AMSS, dok u drugim državama treba koristiti provjerene i ovlašćene službe kako bi se izbjegle prevare i nepotrebni troškovi, prenosi b92.