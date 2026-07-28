Čelnici GSS-a Zenica putuju u Rusiju po preživjele planinare Adilovića i Vidimlića

Čelni ljudi Gorske službe spasavanja Stanica Zenica, danas će oko 13 sati sa sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku Federaciju te u gradu Mineralnye Vody preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova, koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je pet članova smrtno stradalo, potvrdio je Feni predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović.

Osim Ahmetovića, u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar, koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću, ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta.

– Ne mogu Vam ništa više kazati, dok se ne vratimo iz Rusije. Tako smo se dogovorili. Adilović i Vidimlić će doći s nama, dok će tijela petero preminulih naknadno biti vraćena u zemlju. Ne znamo da li je još obavljena obdukcija, sve ćemo to vidjeti kada dođemo na lice mjesta – najavljuje Ahmetović.

Podsjetimo, u velikom nevremenu i udarima vjetra koji su dostizali i 70 kilometara na sat, živote su izgubili članovi GSS-a i bračni partneri Alma i Denis Okanović, zatim Nermin Talam, Almir Kadrić te doktorica Meliha Čaušević, koji su bili članovi Planinarskog društva Vedro iz Zenice.

Troje, od petero smrtno stradalih tek je jučer u poslijepodnevnim satima evakuisano sa ove planine te predato nadležnim tijelima Ruske Federacije, koja vrše istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje izvršili su upravo Adilović i Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi.