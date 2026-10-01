TK: Više od devet miliona KM za projekte „Voda za sve“ – Srebreniku je namijenjeno 2,5 miliona KM

Potpisivanjem pet novih ugovora za projekte vodosnabdijevanja u Kalesiji, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru mjere „Voda za sve“ dostigla je 36,7 miliona KM. Ugovore vrijedne više od devet miliona KM danas je potpisao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović s predstavnicima lokalnih zajednica, a potpisivanju je prisustvovao i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Za ovaj program planirano je ukupno 40 miliona KM kreditnih sredstava, kojima Tuzlanski kanton podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdijevanja. Ulaganja su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture, s ciljem pouzdanijeg snabdijevanja stanovništva i stvaranja boljih uslova za život i privredni razvoj.

Premijer Halilagić istaknuo je da je mjera nastala na osnovu inicijativa zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, koji su ukazali na potrebe građana iz svojih sredina, nakon čega je Vlada osigurala finansijski okvir za širu podršku gradovima i općinama.

„Iako vodosnabdijevanje nije nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, jeste naša potreba i pokazalo se kao naš prioritet, jer je to esencijalna potreba naših građana. Za tu namjenu obavezali smo se osigurati 40 miliona KM, a s ovim potpisivanjem ugovora ugovoreno je 36,7 miliona KM. Realizacija tih projekata slijedi u narednom periodu“, kazao je premijer Halilagić.

Naglasio je da je riječ o nastavku politike ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona, s opredjeljenjem da potrebe svakog građanina budu jednako važne, bez obzira na mjesto stanovanja.

„Ovo je plod aktivnog djelovanja i rada skupštinskih zastupnika koji su bili ono što trebaju biti, glas građana s terena. Krajnju korist imat će naši sugrađani koji će, nakon što gradonačelnici i načelnici realiziraju ove projekte, dobiti ono što im je prijeko potrebno, pitku vodu u svojim česmama“, poručio je Halilagić.

Ministar Ahmetović pojasnio je da se potpisivanjem ugovora stvaraju uslovi za naredne korake u realizaciji projekata.

„Ovo je nastavak realizacije programa za koji je u ovogodišnjem budžetu planirano 40 miliona KM. Suočeni smo s velikim problemima u vodosnabdijevanju u dosta gradova i općina. Potpisivanjem ovih ugovora stvaraju se mogućnosti da lokalne zajednice pokrenu procedure javnih nabavki i osiguraju bolje uslove vodosnabdijevanja, a time i bolje uslove života građana i rada naše privrede“, rekao je Ahmetović.

Značaj podrške za konkretne projekte predstavili su i gradonačelnici Srebrenika i Gračanice. Srebreniku je namijenjeno 2,5 miliona KM za tri projekta na mjesnim područjima Tinje i Podorašja, gdje, prema riječima gradonačelnika, još nisu osigurani odgovarajuća vodovodna mreža i potrebne količine vode.

„Ovim sredstvima imat ćemo zaokruženo više od 90 posto finansijske konstrukcije za projekte vodosnabdijevanja ovih mjesnih područja. Očekujem da ćemo uspjeti završiti tri projekta za koja smo tražili sredstva i da će mještani Tinje i Podorašja dobiti uredno vodosnabdijevanje“, istaknuo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić, zahvalivši Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na podršci, te izrazivši očekivanje da će se i buduće vlade Tuzlanskog kantona na ovaj način „miješati“ u pitanja lokalnih samouprava.

Gračanici je dodijeljeno gotovo dva miliona KM za više projekata izgradnje i proširenja distributivne mreže, te izgradnje rezervoara, usmjerenih na područja s izraženim problemima u vodosnabdijevanju. Gradonačelnik Gračanice posebno je naglasio da su lokalne zajednice samostalno odredile prioritete.

„Ovo je zaista velika pomoć Vlade Tuzlanskog kantona jedinicama lokalne samouprave. Nisu se miješali u to gdje ćemo rasporediti sredstva i gdje ćemo ulagati. Svaki grad i općina odlučili su gdje su im prioriteti“, kazao je gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.

Današnje potpisivanje, još je jedan od koraka u nizu za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u Lukavcu.

„Potpisivanjem ovog ugovora nastavlja se dobra saradnja Vlade Tuzlanskog kantona, premijera Irfana Halilagića i resornog ministarstva s Gradom Lukavac. Za drugu fazu izgradnje cjevovoda za dovod vode s izvorišta Toplice namijenjeno je oko 1,3 miliona KM, dok je prošle godine Vlada za prvu fazu izdvojila milion KM. To je ukupno oko 2,3 miliona KM za ovaj projekat. Uz to, osigurano je i oko 3,1 milion KM za eksproprijaciju, odnosno otkup filter-stanice iz koje se Lukavac trenutno snabdijeva vodom. Ova podrška ima veliki značaj za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja našeg grada. U ime gradonačelnika i građana Lukavca zahvaljujem Vladi Tuzlanskog kantona i očekujem nastavak uspješne saradnje“, izjavio je Eldar Čajić, pomoćnik gradonačelnika i šef Službe za komunalne i inspekcijske poslove Grada Lukavac.

Podsjećamo, u okviru ovog programa Ministarstvo je ranije zaključilo ugovore ukupne vrijednosti 26.983.541 KM. Za projekat izgradnje i održavanja vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama ugovoreno je 10 miliona KM, za Tuzlu sedam miliona, za Gradačac 6,9 miliona, dok je za dio planiranih ulaganja u Lukavcu ranije ugovoreno 3.083.541 KM. Realizacijom ugovorenih projekata podrška kantonalnih institucija treba donijeti konkretna poboljšanja u domaćinstvima i lokalnim zajednicama, kroz dostupniju pitku vodu i pouzdanije vodosnabdijevanje.

Odjeljenje za informisanje