Upozorenje prijevoznika: Gorivo u BiH moglo bi otići na 5 KM, neke vožnje već otkazuju

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne prestaju rasti. Zbog poremećaja na svjetskom tržištu uzrokovanog sukobima na Bliskom istoku i tokom septembra cijene su kontinuirano rasle pa su trenutano u prosjeku za oko 10 posto više u odnosu na početak mjeseca.

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3,79 KM po litru, što je za 0,36 KM ili 10,5 posto više nego 1. septembra.

Cijena dizela na nekim pumpama u BiH već je dostigla 4 marke, a prijevoznici upozoravaju da sa sadašnjim cijenama goriva teško mogu da poslovati te najavljuju povećanje cijena svojih usluga.

Veće cijene prijevoza za 50 posto

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS, kaže za Raport da prema njihovim informacijama, gorivo bi u narednih deset dana moglo ići i do 5 KM po litru!

– Neke procjene i indicije govore da ide prema 5 KM u narednih deset dana. Da li će se to zaista i desiti vidjet ćemo, ali već je u Trebinju cijena 4 KM, U Banjoj Luci i okolini 3,93 i 3,95 KM. Ovo je strašno, ali po pitanju transporta, da bismo sad poslovali normalno i pozitivno trebali bismo dići cijenu prijevoza najmanje za 50 posto – kaže Grbić.

Dodaje da prijevoznici otkazuju neke vožnje jer ne mogu postići cijena koja bi im bila isplativa.

– Ako poskupi gorivo i ako dignemo cijene, što bismo morali ako se to desi, sve će otići gore, u marketima sva roba koja ide kopnenim transportom – kaže Grbić.

Napominje kako je jedini način ukidanje akciza za pomoć privredi, ali nije optimističan.

-­ Sumnjam, jer se ubiru velike svote para, to je zlatna koka od koje oni neće baš tako lako odustati. Ali problem će biti zaista veliki – kaže Grbić.

U Sloveniji 1,86 eura

Dodaje da je gorivo jučer u Njemačkoj koštalo 2,68 eura po litru, dok je u Sloveniji najjeftinije koštalo 1,86 eura.

– Ali u Sloveniji je limitirano jer se ne može točiti više od 50 litara u kamione stranih prevoznika. Ukoliko se mjesec ili dva odreknu akciza pomoglo bi koliko-toliko. Po ovoj cijeni rezervoar goriva u kamionu je 3.000-4.000 KM – zaključio je Grbić.

IZVOR:BIZNISINFO.BA