OBDOOR 92-95: Danas svečano obilježavanje godišnjice 212. brdske i 211. oslobodilačke brigade

Postrojavanjem na Trgu Alije Izetbegovića ispred centralnog spomenika stradalim braniteljima, danas će se svečano obilježiti godišnjica formiranja 212. brdske i 211. oslobodilačke brigade Srebrenik. Svečanosti će kako je najavljeno, uz bivše borce i predstavnike boračkih udruženja, te bivše saborce iz cijele BiH, prisustvovati i predstavnici političkog, privrednog, kulturnog i vjerskog života Grada Srebrenika.

Predviđeno je i obraćanje gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića i predstavnika organizacionog odbora manifestacije.

U okviru obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na mezar ratnog komandanta Ibrahima Salihovića, na spomeniku šehidima i poginulim borcima i na spomen kosturnici borcima NOR-a.

Svečanost počinje u 15 sati na Trgu Alije izetbegovića u Srebreniku, a organizaor je “OBDOOR 92-95” Srebrenik.

Nakon oficijelnog dijela programa, nastaviće se druženje bivših boraca.