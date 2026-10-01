Danas sunčano i toplo, biometeorološka prognoza povoljna

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu od 13 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu do 29°C.

Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će, uz veći sadržaj vlage u zraku, biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također, ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.