Danas sunčano, od sutra promjena vremenskih prilika

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, koji će poslije podne i jačati. Najviša dnevna od 12 do 17, na jugu i sjeveru do 19 stupnjeva.

Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama i u višim područjima sa susnježicom i snijegom. U jutarnjim satima ponegdje na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća susnježica, koja će postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugoistočni. Tokom poslijepodneva vjetar postepeno slabi i mijenja smjer na zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu i sjeveru do 10, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini, istočnoj i dijelu centralne Bosne od 10 do 14, a na krajnjem sjeveroistoku Bosne do 18 stupnjeva, informiše Federalni hidrometeorološki zavod BiH.