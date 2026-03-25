Vlada FBiH: Skoro 7 miliona KM za socijalne programe

Vlada Federacije BiH je juče na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela odluke o usvajanju šest programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu ovom ministarstvu, s pozicije tekućih transfera, u ukupnom iznosu od 6.990.000 KM.

Usvojen je Program utroška sredstava za „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za finansiranje rada udruženja, programa i projekata iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u 2026. godini“ u ukupnom iznosu od 2.240.000 KM. Od ovog iznosa, 140.000 KM je planirano za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou Federacije BiH, dok će 2.000.000 KM biti namijenjeno za program podrške penzionerima za liječenje preko udruženja (banjsko liječenje), a 100.000 KM za finansiranje programa i projekata iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.

Također je usvojen Program utroška sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje korisnika na nivou Federacije BiH“ u iznosu od 2.000.000 KM. Od ovog iznosa, 1.500.000 KM planirano je za podršku ustanovama kroz sufinansiranje troškova rada i poslovanja, a 500.000 KM za interventnu podršku u pokrivanju troškova energenata.

Usvojen je i Program utroška sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za organizacije civilnih invalida“ u iznosu od 650.000 KM. Cilj ovog programa je stvaranje uslova za funkcioniranje saveza i udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, te njihovo osnaživanje u zastupanju interesa ove populacije.

Odlukom je usvojen i Program utroška sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“ u iznosu od 1.100.000 KM. Za podršku sigurnim kućama i skloništima za privremeni smještaj žrtava porodičnog nasilja planirano je 1.000.000 KM, a 100.000 KM za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije.

Usvojen je i Program utroška sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za provedbu federalnih zakona socijalne zaštite i dječje zaštite i lica s invaliditetom" u iznosu od 700.000 KM, namijenjen jačanju kapaciteta centara za socijalni rad.

Usvojen je i Program utroška sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za provođenje federalnih zakona socijalne i dječje zaštite i osoba sa invaliditetom“ u iznosu od 300.000 KM. Svrha programa je finansijska podrška nesmetanom funkcionisanju centara za socijalni rad i općinskih ili gradskih službi socijalne zaštite, kroz pokrivanje povećanih materijalnih troškova nastalih provođenjem propisanih postupaka i aktivnosti.