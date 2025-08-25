Danas sunčano s temperaturama do 28 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti ima na jugoistoku Hercegovine.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topao dan s maksimalnom temperaturom od 25°C.

Promjenljive biometeorološke prilike. Lokalni pljuskovi i povećana vlažnost zraka mogu nepovoljno djelovati na reumatičare i osobe s kardiovaskularnim tegobama. U Hercegovini i dijelovima s više sunčanog vremena uslovi će biti nešto povoljniji. Preporučuje se izbjegavanje većih napora i unošenje dovoljno tečnosti.