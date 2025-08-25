Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika nije bilo događaja koji bi iziskivali intervenciju policije.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 111, 2 terenske intervencije i 1 kućna posjeta.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode i 1 intervenciju na gašenju požara na automobilu u mjestu Pirage.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije djevojčice.
ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom danas:
Grada Srebrenik u naselju Nišići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
Dana 26.08.2025.godine (utorak) na području:
Grada Srebrenik u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Huremi – Mustafići u vremenu od 08:00 do 17:30 sati.
VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.
Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topao dan s maksimalnom temperaturom od 25°C.
CZ – Još nije sanirano klizište širih razmjera u mjestu Orlova klisura,na koju CZ Grada Srebrenika već tri mjeseca upozorava.Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje mjera za uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se obezbjedilo nesmetano procanje vode vodotokom,sa naznakom ODMAH po prijemu naloga.