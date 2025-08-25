Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika nije bilo događaja koji bi iziskivali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 111, 2 terenske intervencije i 1 kućna posjeta.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode i 1 intervenciju na gašenju požara na automobilu u mjestu Pirage.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije djevojčice.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom danas:

Grada Srebrenik u naselju Nišići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 26.08.2025.godine (utorak) na području:

Grada Srebrenik u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Huremi – Mustafići u vremenu od 08:00 do 17:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topao dan s maksimalnom temperaturom od 25°C.

CZ – Još nije sanirano klizište širih razmjera u mjestu Orlova klisura,na koju CZ Grada Srebrenika već tri mjeseca upozorava.Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje mjera za uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se obezbjedilo nesmetano procanje vode vodotokom,sa naznakom ODMAH po prijemu naloga.