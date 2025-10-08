Od nedjelje kreće skeniranje lica na ulazu u Evropsku uniju

Već od nedjelje 12. oktobra počinje primjena novog sistema EES prilikom ulaska iz BiH i ostalih “trećih zemalja” u Evropsku uniju, pa time i u Hrvatsku. Isti sistem će se primjenjivati i prilikom povratka naših građana, odnosno na izlazu iz EU.

Prilikom prvog ulaska uzimat će se podaci od putnika: prikaz lica i otisci četiri prsta desne ruke, te osnovni podaci iz pasoša, piše BiznisInfo.ba.

Nakon toga, prilikom svakog narednog ulaska u EU, ponovo će se snimati lice putnika, ali se više neće uzimati otisci prstiju.

Primjena sistema u nedjelju počinje na svim međunarodnim graničnim prelazima iz BiH u Hrvatsku, bez izuzetka.

Prelazni period trajat će šest mjeseci, a to konkretno znači da će se novi sistem najprije primjenjivati po 4 sata dnevno, a potom povećavati svakog mjeseca za još četiri sata dnevno.

Od aprila će se primjenjivati 24 sata dnevno. Dodatna razlika je da od aprila više neće biti “udaranja” pečata u pasoše, iako će, naravno, pasoši i dalje biti potrebni.

Dakle, novi sistem će značiti da ćete svaki put prilikom ulaska u EU, uz predočenje pasoša, morati izaći iz vozila i proći proceduru skeniranja lica na kamerama koje će biti postavljene na graničnim prelazima.

Sistem EES se primjenjuje na sve “treće zemlje”, dakle ne radi se o sistemu samo za BiH.

Također, državljani BiH morati popuniti online formular prije putovanja u EU, platiti naknadu od 20 eura i dobiti odobrenje koje će važiti tri godine.