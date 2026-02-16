“Dani povelje 2026.”: Danas promocija dvije knjige

U nastavku tradicionalne manifestacije “Dani povelje 2026.”, danas u 16:00 sati u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku upriličiće se promocija knjige Saida Vikala:

“Kao dječek opčinjen dobrotom,

gledajući srcem umjesto varljivim okom,

dopuštam da me želja do spoznaje vodi,

mojoj konačnoj slobodi.“ Želja, Said Vikalo

Said Vikalo, rođen u Tuzli 2006.g. Živi u Srebreniku, selo Brničani. 2017. g., kao učenik četvrtog razreda osnovne škole, objavio je zbirku pjesama i priča “Rasti uz pjesmu i priču”, 2019.g. je objavio zbirku pjesama “Put kroz moje pjesme”. Danas je Said uspješan student Medicinskog fakulteta u Tuzli. 2025. g. je objavio zbirku pjesama “Otisak vremena”.



Od 18 sati, ljubitelji pisane riječi, u prilici su prisustvovati promociji knjige “Oči kad zatvorim” autora Dževada Džanića iz Srebrenika.

“Doɗite na druženje i prijateljski eglen o Srebreniku, životu, događajima, ljudima i običajima iz prošlosti”, poručuje autor. Promocija će se održati u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik.

Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, gradonačelnik Adnan Bjelić i Turistička zajednica Grada Srebrenika. Tehnički realizator JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.