ZOI 2026: Marko Šljivić priredio veliko iznenađenje

Foto: OIK BiH
Predstavnik Bosne i Hercegovine Marko Šljivić priredio je veliko iznenađenje plasmanom u drugu vožnju slaloma na ZOI 2026.
Nakon prve vožnje zauzeo je 26. mjesto i osigurao nastup u nastavku takmičenja, što predstavlja značajan rezultat za bh. skijanje.

Prvu vožnju obilježili su teški uslovi i veliki broj odustajanja, posebno na zahtjevnom početku staze. Šljivić je uspio završiti utrku i tako doći do plasmana među 30 najboljih, iako je za vodećim zaostao gotovo sedam sekundi.

Na vrhu poretka nakon prve vožnje nalazi se Atle Li Makgrat, ispred Loik Mejar i Fabio Gštajn. U vrhu su i Timon Haugan te nekoliko favorita za medalje, pa se u drugoj vožnji očekuje neizvjesna borba.

Za Bosnu i Hercegovinu rezultat ima dodatnu težinu jer bi eventualni plasman u top 30 nakon druge vožnje donio vrijedne FIS bodove i otvorio mogućnost nastupa bh. skijaša u evropskim i svjetskim takmičenjima naredne sezone.

