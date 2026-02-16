Zbog sumnje u namještanje tendera: POSKOK istražuje direktora RMU Banovići, policija mu oduzela telefon

Po naredbi Vrhovnog suda FBiH, uz nadzor POSKOK-a, pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona pretresaju službene prostorije Rudnika mrkog uglja Banovići, potvrdila je glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

Pretresi se vrše zbog sumnje u krivično djelo zloupotreba položaja, a predmet provjera je generalni direktor RMU Banovići Rasim Dostović.

Sumnja se da je direktor rudnika učestvovao u namještanju tendera i pogodovao pojedincima u zapošljavanju.

Prilikom pretresa, Dostoviću je oduzet telefon i on se nalazi pod nadzorom policije.

(RTV TK / FAKTOR)