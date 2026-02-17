“Dani povelje 2026.”: održana promocija knjige Jakuba Selimovića “Po sjećanju koraci”

Večeras je u Domu kulture u Srebreniku promovisana knjiga “Po sjećanju koraci”, autora Jakuba Selimovića.
Ova knjiga sadrži eseje, memoare, kratke priče, misli i poeziju-sve ono što nastaje kada se život posmatra otvorenim očima i bilježi iskrenim perom.
Osim autora, o knjizi su govorili i promotori Fikreta Jašić i Nihad Mešić.
Vrijedi napomenuti da će se kompletan prihod od prodaje knjiga usmjeriti u humanitarne svrhe.
Jakubove riječi teku prirodno, jednostavno, ali duboko dotičući čitaoca tamo gdje se osjećaji ne izgovaraju lako.
Jakub piše iz iskustva , tišine i nade. Na društvenim mrežama okupio je desetine hiljada čitalaca koji svakodnevno pronalaze utjehu i inspiraciju u njegovim riječima, stoji u recenziji knjige.
I ova promocija knjige inače je dio manifestacije “Dani Povelje 2026”.
Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, gradonačelnik Adnan Bjelić i Turistička zajednica Grada Srebrenika. Tehnički realizator JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.