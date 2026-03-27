Ulaznice za BiH Italija rasprodate, na crnom tržištu cijene idu i do 200 KM

Ulaznice za utakmicu BiH Italija rasprodate su a euforija među navijačima već sada se pretvara u ozbiljan problem zbog pojave preprodaje karata.

Nakon velike pobjede protiv Velsa u Cardiffu, Zmajeve sada očekuje odlučujući meč u Zenici, na stadionu Bilino polje, koji je zakazan za 31. mart. Interesovanje za utakmicu bilo je ogromno, što potvrđuje i informacija da su sve ulaznice planule u kratkom roku.

Međutim, gotovo istovremeno sa rasprodajom, na društvenim mrežama i oglasnicima pojavile su se ponude za preprodaju ulaznica. Cijene dostižu i 200 KM po karti, što je višestruko više u odnosu na zvanične cijene koje su se kretale od 30 do 40 KM, zavisno od tribine.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine ranije je jasno upozorio da su sve ulaznice personalizovane, odnosno vezane za ime i prezime kupca. To znači da će prilikom ulaska na stadion biti moguća kontrola identiteta, te će svaki posjetilac morati imati važeći identifikacioni dokument.

Upravo zbog toga, kupovina karata na crnom tržištu nosi veliki rizik. Ulaznice nije dozvoljeno preprodavati niti ustupati drugim osobama, a u slučaju neslaganja podataka sa dokumentima, navijačima može biti onemogućen ulazak na stadion.

Ova pravila uvedena su kako bi se spriječile zloupotrebe i osigurala sigurnost na utakmici koja nosi ogroman rezultatski značaj. Ipak, uprkos upozorenjima, potražnja je toliko velika da su se oglasi za kupovinu i prodaju karata proširili internetom u roku od nekoliko sati.

