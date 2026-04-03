Klizišta u četiri MZ na području Kalesije: Naređena evakuacija jedne porodice

Komandant Općinskog štaba civilne zaštite Nermin Mujkanović sazvao je danas hitnu sjednicu zbog pojave klizišta u naseljenom mjestu Tojšići koje ugrožava jedan stambeni objekat, u naselju Zukići koje ugrožava pumpnu stanicu sa koje se vrši vodosnabdijevanje oko 100 domaćinstava, u Dubnici gdje ugrožen lokalni put koji Dubnicu povezuje sa Hrasnom Gornjim te klizište u naseljenom mjestu Muratovići.

Na sjednici su usvojeni Zaključci da nadležne službe preduzmu sve zakonom predviđene aktivnosti prioritetno na spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

S obzirom da klizište ugrožava jedan stambeni objekat donesen je zaključak da se porodica evakuiše i da joj se obezbjedi adekvatan smještaj.

Ekipe CZ su na terenu i kada su u pitanju ostala klizišta, gdje se prati situacija i interventno djeluje.

