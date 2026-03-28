Vremenske neprilike uzrokovale smetnje u isporuci usluga TXTV-a

Kompanija TXtv obavijestila je korisnike da je zbog vremenskih nepogoda koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu došlo do prekida distribucije usluga na određenim područjima.

Kako su naveli, novonastala situacija uzrokovala je smetnje u isporuci usluga, a ekipe su trenutno angažovane na sanaciji nastale štete.

“Zbog vremenskih nepogoda koje su zahvatile našu državu i prekida distribucije usluge na određenim područjima prouzrokovane novonastalom situacijom, molimo sve korisnike za strpljenje”, saopćili su iz TXtv-a.

Dodali su da njihove ekipe intenzivno rade kako bi otklonile kvarove i omogućile što bržu normalizaciju usluga.

“Naše ekipe vrijedno rade na sanaciji pričinjene štete, sa ciljem što brže isporuke naših usluga”, navedeno je u saopćenju.