Kašnjenje isplate: Banke najavile da dio penzionera danas neće dobiti penziju

U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za mjesec mart bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak, 3. aprila 2026. godine, saopštio je Zavod MIO/PIO.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 666,76 KM, garantovana 795,74 KM, dok najviša penzija doseže 3.333,79 KM.

Međutim, problem bi mogao predstavljati datum isplate, budući da je ista najavljena za 3. april, kada katolici obilježavaju Veliki petak.

Naime, dio banaka u BiH zbog praznika radi skraćeno ili uopće ne radi, navodi Večernji.

Prema dostupnim informacijama iz pojedinih banaka, korisnici su već obaviješteni kako je 3. aprila 2026. godine, na Veliki petak, neradni dan za poslovnice koje posluju u Zapadnohercegovačkom i Posavskom, kao i Livanjskom kantonu. Penzioneri iz ova tri kantona će svoju penziju dobiti u ponedjeljak, 6. aprila.