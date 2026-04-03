Vanredna informacija o klizištima, kišnim padavinama i topljenju snijega na području Srebrenika

Tokom dana, kao i u narednom periodu, usljed obilnih kišnih padavina i ubrzanog topljenja snijega, očekuje se aktiviranje većeg broja starih i ranije umirenih klizišta, što može dovesti do značajnih posljedica po materijalna dobra u javnom i privatnom vlasništvu.

Do ovog trenutka prijavljeno je sedam klizišta, koja trenutno nisu visokog stepena rizika, te nema potrebe za evakuacijom stanovništva.

Posebna pažnja usmjerena je na klizište iznad Druge osnovne škole, gdje je angažovan stručni geolog radi procjene stepena ugroženosti i definisanja potrebnih mjera.

Tokom dana postojala je potencijalna opasnost od poplava na području Mjesne zajednice Špionica Centar, usljed porasta vodostaja Tutnjevačkog potoka i rijeke Tinje. Međutim, smirivanjem padavina ova opasnost je značajno smanjena. Ubrzano topljenje snijega na planinskim i padinskim dijelovima grada trenutno ne predstavlja dodatni značajan rizik od plavljenja stambenih objekata.

Do sada je evidentirano plavljenje jednog stambenog objekta u naselju Ormanica.

Vatrogasne jedinice su kontinuirano na terenu, posebno u MZ Špionica Centar, gdje djeluju sa pumpama, dok policija pruža profesionalnu asistenciju i informativnu podršku.

Situacija se kontinuirano prati, uključujući i stanje vodostaja rijeke Tinje, koji trenutno nije na alarmantnom nivou.

Prema prognozama, očekuje se postepeno smanjenje padavina, ali i dalje postoji rizik usljed intenzivnog topljenja snijega.

Sve nadležne službe su u punoj pripravnosti i poduzimaju neophodne mjere s ciljem zaštite stanovništva i imovine.

Apelujemo na građane da budu oprezni, prate upute nadležnih službi i izbjegavaju kretanje u područjima ugroženim klizištima i poplavama.

Štab Civilne zaštite grada Srebrenik