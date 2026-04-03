S obzirom na nove padavine, dotok značajnih količina vode s vodotoka uzvodno i nizvodno od akumulacije Modrac te ispuštanja značajnih količina vode iz akumulacije Modrac, danas i sutra doći će do dodatnog porasta vodostaja na HS Karanovac, što može izazvati plavljenje zemljišta i objekata uz rijeku Spreču.

– S obzirom na očekivane količine padavina, tokom naredne sedmice očekuje se i porast vodostaja na rijeci Savi.

Od 04.04. do 07.04. prognozira se vanredno hidrološko stanje zbog povišenih vodostaja i mogućih

poplava na području srednjeg i donjeg dijela rijeke Spreče.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje Tuzlanskog kantona, odnosno gradove Gračanica i Lukavac i općinu Doboj Istok.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozoravaju stanovništvo da postoji opasnost od prilaska obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, kako bi stanovništvo na vrijeme poduzelo mjere samozaštite, s ciljem smanjenja šteta od štetnog djelovanja poplava, poručili su iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.