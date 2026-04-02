Svjetski dan svjesnosti o autizmu – “Spektar” i Druga O.Š. upriličili šetnju podrške

Svjetski dan osoba s autizmom obilježava se svake godine 2. aprila s ciljem podizanja svijesti, ali i jačanja razumijevanja, prihvatanja i inkluzije osoba iz autističnog spektra u društvu. Ovaj datum ustanovili su Ujedinjeni narodi 2007. godine, podsjećajući na važnost stvaranja okruženja u kojem svaka osoba ima priliku razvijati svoje potencijale, bez obzira na razlike.

Tim povodom Udruženje “Spektar” Srebrenik, zajedno s drugarima iz JU Druga osnovna škola Srebrenik, upriličili su šetnju gradskim ulicama, koja je bila više od šetnje.

Zajedno su poslali poruku podrške djeci i osobama s autizmom, poruku razumijevanja, prihvatanja i ljubavi.

“Svaki osmjeh danas, bio je dokaz koliko je važno biti tu, jedni za druge. Jer, različitost nas ne razdvaja – ona nas uči da budemo bolji ljudi”, poručili su ovom prilikom iz Udruženja “Spektar” Srebrenik.



Autizam, odnosno poremećaj iz autističnog spektra (ASD), predstavlja neurorazvojno stanje koje utječe na način na koji osoba komunicira, ostvaruje socijalne odnose i doživljava svijet oko sebe. Manifestira se na različite načine, zbog čega se često govori o “spektru” – svaka osoba s autizmom ima jedinstvene osobine, potrebe i sposobnosti.

Važno je naglasiti da autizam nije bolest koja se liječi, već drugačiji način funkcioniranja mozga. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da jedno od 100 djece u svijetu ima dijagnosticiran poremećaj iz autističnog spektra. Veća učestalost dijagnoza danas povezuje se s boljom informisanošću, unaprijeđenim dijagnostičkim kriterijima i ranijim prepoznavanjem simptoma.

Osobe s autizmom mogu imati različite sposobnosti: od poteškoća u komunikaciji do izraženih talenata u oblastima poput matematike, umjetnosti ili tehnologije. Upravo zbog te raznolikosti, ključna je individualizirana podrška koja uključuje razumijevanje potreba, prilagođavanje okruženja i razvoj socijalnih vještina.

Uprkos napretku, osobe iz autističnog spektra i njihove porodice i dalje se često suočavaju s nerazumijevanjem i stigmatizacijom. Zato je važno kontinuirano raditi na edukaciji i razbijanju predrasuda. Obilježavanje Svjetskog dana autizma širom svijeta prati niz aktivnosti, od edukativnih kampanja do simboličnog osvjetljavanja znamenitosti plavom bojom, koja predstavlja podršku osobama s autizmom. Empatijom, razumijevanjem i prihvatanjem moguće je graditi društvo u kojem su različitosti snaga, a ne prepreka.