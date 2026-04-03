Servisne informacije: Zbog obilnih padavina, vatrogasci na terenu

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 64 pregleda i 2 terenske intervencije, 4 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na ispumpavanju vode u naselju Ćojluk.

Zbog obilnih padavina, vatrogasci su cijelu noć na terenu i kontinuirano prate stanje vodostaja rijeke Tinje, njenih pritoka i kanalske mreže, s ciljem pravovremenog reagovanja i zaštite građana.



Vodostaj rijeke Tinje 158cm.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, dvije djevojčice i pet dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku očekuje se kišovit dan s učestalim pljuskovima tokom jutra i ranog popodneva. Temperature će se kretati od 3°C u ranim jutarnjim satima do 10°C u poslijepodnevnim satima. Vjetar će biti umjeren, najjači oko podneva. Za regiju Tuzla je aktivno upozorenje od obilnih padavina koje traje od 2. aprila 22:00 do 3. aprila 21:59, što može uticati i na Srebrenik.

