Autobomba iz Milića bila namijenjena za likvidaciju novinara Avde Avdića?

Policija Republike Srpske obavijestila je sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini da raspolaže informacijom kako je autobomba, zaplijenjena u januaru na području Milića, vjerovatno bila namijenjena za likvidaciju novinara portala Istraga.ba Avde Avdića.

Policijska saznanja o meti napada

Prema navodima policije, informacija potiče iz izvora povezanih s izradom eksplozivne naprave, koji su izrazili uvjerenje da je meta bio upravo Avdić, tvrdi portal Istraga.ba.

Podaci su proslijeđeni SIPA-i, zatim Federalnoj upravi policije, a potom i MUP-u Kantona Sarajevo, koji je o svemu obavijestio Tužilaštvo KS i samog novinara.

Detalji akcije iz januara

Slučaj se odnosi na akciju od 13. januara, kada su pripadnici MUP-a RS u Milićima uhapsili trojicu osumnjičenih koji su iz Zvornika prema Sarajevu prevozili improviziranu autobombu sa daljinskim upravljačem i oko 900 grama eksploziva.

Uhapšeni su Alen Fazlagić, Seluedin Duraković i Elvir Javorovac, svi ranije poznati policijskim agencijama i povezivani s kriminalnom grupom Dine Muzaferovića zvanog Cezar, tvrdi ovaj portal.

IZVOR:NEZAVISNE.COM