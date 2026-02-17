U Srebreniku odigrana zanimljiva i edukativna predstava „Naša zelena priča

U okviru manifestacije “Dani Povelje” najmlađa publika u Domu kulture danas je mogla uživati u dvije izvedbe zanimljive i edukativne predstave „Naša zelena priča“ u produkciji JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a u saradnji s JU Prva osnovna škola Srebrenik, nastavnicom Kimetom Buševac i njenim saradnicima.

Predstava potiče kreativnost, maštu i budi svijest o očuvanju životne okoline. Temeljna poruka ove ekološko – edukativne predstave : “O zaštiti okoliša brinemo od malena”. U predstavi “Naša zelena priča” sajno su igrali učenici dramske sekcije ove škole, koji su dali logične odgovore na ekološka pitanja.



„Naša zelena priča“ uspostavlja zdrave i razvijene međuljudske odnose, otvorenost i prihvatanje drugog i drugačijeg, razvijanje empatije i otkrivanje solidarnosti i podrške – to je „ekologija duše“,a nastala je zahvaljujući podršci i pokroviteljstvu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine



-“Kroz „zelenu priču“ pokušavamo da ustanovimo nove odnose, a mala ostrva drugačijeg i pravednijeg sistema vrijednosti sa kojim nas djeca upoznaju, i koja treba da usvojimo kao alternativu sadašnjem preovladavajućem sistemu nemara, nadmetanja, kupovine i prodaje, apatije i nebrige za drugog, za naše okruženje, za prirodu i planetu uopće, samo su opominjuća pitanja: „Da li nas to pogađa”?, ističe Kimeta Buševac koja potpisuje režiju predstave “Naša zelena priča”.