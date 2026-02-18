Mjestimično magla i led na kolovozima

Zbog saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo više vozila, a koja se dogodila na dionici autoceste A-1 Kakanj-Zenica (u blizini petlje Kakanj) saobraća se usporeno – samo preticajnom trakom.

Nakon prestanka padavina, normalizuje se i saobraćajna situacija na putevima u Bosni i Hercegovini. I dalje preko planinskih prevoja upozoravamo na mjestimično zaleđene dionice, posebno u noćnim i jutarnjim satima.

Magla smanjuje vidljivost na putevima na području: Bihaća, Bosanskog Petrovca, Viteza, Kiseljaka, Kalesije, Kladnja, kao i dolinom rijeka Bosne i Save.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i da obavezno posjeduju zimsku opremu.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti put preko Grebka, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog prevrtanja cisterne plina na magistralnoj cesti Bugojno-Kupres (na prevoju Koprivnica) saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.