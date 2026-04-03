Tinja izlila u Špionici, zatvorena dionica puta

Zbog izlijevanja rijeke Tinje došlo je do plavljenja dijela puta koji povezuje Špionicu Centar i Tutnjevac–Trešnjovac. Saobraćaj na ovoj dionici je obustavljen, te se građanima savjetuje da koriste alternativne pravce.
Ekipe su na terenu i prate situaciju, a o svim daljnjim promjenama javnost će biti blagovremeno obaviještena, informiše Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik.

