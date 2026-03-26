Zmajevi puni nade: BiH večeras u Kardifu juri korak bliže Mundijalu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Kardifu se sastaje sa selekcijom Velsa, u polufinalu baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nogometaši BiH s optimizmom dočekuju ovaj meč i nadaju se pobjedi kojom bi izborili finalni meč baraža u Zenici protiv Italije i Sjeverne Irske.

Reprezentativci BiH u Sarajevu su se pripremali tri dana i spremni dočekuju peti duel s Velsom. U prethodna četiri BiH ima pozitivan omjer s obzirom da je u dva navrata slavila, dok su dva meča okončana remijem.

– Svi smo zdravi. Stalno govorim da smo samo radi ovakvih utakmica postali fudbaleri i treneri, te treba da uživamo i radujemo se utakmici.“ Važno je da budemo hrabri i da imamo voljni momenat. Imamo svoj plan, svoju ideju i vjerujemo da je on uspješan. Utakmica može otići u 120 minuta i na penale – rekao je selektor Sergej Barbarez na zvaničnoj pres-konferenciji u Kardifu.

Stub odbrane bh. tima Nikola Katić ističe da je atmosfera u ekipi odlična i da su igrači maksimalno fokusirani da ostvare pozitivan rezultat.

– Protivnika smo detaljno analizirali i riječ je o kvalitetnom timu sa dosta individualnog potencijala. Ne bih izdvajao pojedince, jer nas očekuje zahtjevan meč. Dosta smo radili sa našim analitičarima, tako da smo dobro upoznati sa svim prijetnjama koje nas očekuju u utakmici – rekao je branič Schalkea.

Utakmica Vels – Bosna i Hercegovina igra se na stadionu Cardiff City u 20.45 sati.

