Prezentovan program obilježavanja godišnjica ARBiH i 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH

U organizaciji Vlade Tuzlanskog kantona i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine juče je održana press konferencija na kojoj je predstavljen program obilježavanja 34. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 21. godišnjice 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH. Riječ je o predstojećima aktivnostima kojima će biti dostojanstveno obilježeni ovi značajni jubileji uz prisjećanje na hrabrost i požrtvovanost branitelja BiH te odavanje počasti svim šehidima i poginulim borcima.

Ovogodišnja manifestacija na državnom niovu upriličena je u sinergiji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona, potvrđujući time jedinstvo i zajedničku opredijeljenost ka njegovanju kulture sjećanja i poštovanja, rečeno je ovom prilikom.

Naglasivši da počinju zvanične aktivnosti na obilježavanju ovih značajnih datuma, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević prezentovala je, između ostalog, i medijske sadržaje koji će od 6. aprila biti svakodnevno emitovani u programu RTVTK.

„Tuzlanski kanton će pored ovih aktivnosti koje su od značaja za cijelu državu pratiti i određene aktivnosti vezane samo za TK. Savez demobilisanih boraca će upriličiti 11. 4. sportska takmičenja za veterane gdje će biti nekoliko sportskih disciplina. Sportska takmičenja su samo razlog za okupljanje a pravi razlog je da se ljudi vide i da se prisjete onoga što su bili u periodu od ‘92 do ‘95. godine. Sve te aktivnosti će propratiti i Vlada TK kako finansijski tako i svojim obilaskom i učešćem. TK će također odati počast svim borcima i šehidima ARBIH sa područja TK, Podrinja i Posavine. Devetog aprila će tri delegacije krenuti ka Rahiću, Brčkom i stratištima u tom dijelu BiH i odati dužnu počast. Jedna će delegacija krenuti u pravcu Memića, Veljaka u Bratuncu i na kraju u Memorijalnom centru Potočari će se susresti sa delegacijom koja će posjetiti šehidsko mezarje Rakita u Vlasenici“, kazala je ovom prilikom ministrica Dizdarević.

Značajnu ulogu u realizaciji dijela programa obilježavanja ima i Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona čiji je predsjednik Ibrahim Mušić također predstavio neke od planiranih aktivnosti.

„Koristimo priliku da pozovemo građane i građanke TK da budu dio ove priče. Da nije bilo Armije RBiH ne bi bilo ni države Bosne i Hercegovine i s tim u vezi puno pravo imam da pozovem sve patriote, patriotski opredijeljene građanke i građane da se pridruže i da obilježimo naš armijski rođendan, rođendan države Bosne i Hercegovine“ rekao je Mušić na današnjoj press konferenciji.

Sa detaljima aktivnosti koje će Oružane snage Bosne i Hercegovine realizovati u okviru ovogodišnjeg obilježavanja, javnost je upoznao komandant 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH brigadir Faruk Ganić.

„Upravo ova slika koju danas šaljemo, zajedništvo boračkih udruženja i 2. pješadijskog (rendžerskog) puka koji baštine tradiciju ARBIH i odbrambeno oslobodilačkog rata te civilnih institucija koje na nesebičan način podržavaju našu misiju dokaz je da sjećanje na najčasniji period naše historije nikada neće izblijediti. Izražavam veliko zadovoljstvo što smo i ove godine zajedničkim snagama pristupili organizaciji centralne manifestacije. Naša saradnja potvrđuje da Armija RBiH nije bila samo vojna sila već i snažan izraz jedinstva i borbe naroda za vlastiti opstanak čije tekovine i danas sa ponosom čuvamo“, rekao je brigadir Ganić te naglasio da aktivnosti koje će uslijediti prije svega imaju za cilj edukaciju mlađih generacija i odavanja počasti najčasnijim kćerima i sinovima naše domovine.