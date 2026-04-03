Gračanica: Preventivne mjere usljed porasta vodostaja

Na osnovu odluke komandanta Gradskog štaba civilne zaštite Gračanica, danas je angažovana mehanizacija u saradnji sa firmama Roading i Kamenolom Drijenča, s ciljem podizanja i ojačavanja nasipa uz rijeku Spreču.

Ove aktivnosti provode se kako bi se smanjio rizik od izlijevanja vode i plavljenja prema naseljenom području u Donjoj Orahovici.

Prema trenutnim podacima sa terena, vodostaj rijeke Spreče je u konstantnom porastu, dok dodatni problem predstavljaju njene pritoke koje također bilježe povećanje nivoa vode.

Služba civilne zaštite naglašava da nema mjesta panici, ali poziva građane na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje.

Svi građani se pozivaju da prate stanje na terenu i da u skladu sa svojim mogućnostima, preduzmu preventivne mjere zaštite života građana i imovine.

Također, apeluje se na građane da sve uočene opasnosti ili potencijalno rizične situacije odmah prijave Operativnom centru putem broja 121.

Gradski štab civilne zaštite kontinuirano prati stanje na terenu i reagovat će u skladu sa razvojem situacije, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana, a za danas je zakazana hitna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite.

Građane je upućen apel da prate zvanične informacije i postupaju u skladu sa uputama nadležnih službi.