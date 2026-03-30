Servisne informacije: Poplavljene četiri kuće

CIVILNA ZAŠTITA – Poplavljena su 4 stambena objekta(kuće) i oko 20 dvorišta oko stambeni objekata(kuća). Poplavljeno je 800-dunuma poljoprivrednog zemljišta, kao i dvorište džamije u Potpeću.

Prijavljena su 3 nova klizišta koji ugrožavaju stambene objekte i to u Ježincu,Špionica – Krč i Čifluk.

Vodostaj rijeke Tinje 98cm.

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 93 pregleda i 4 terenske intervencije, 5 pacijenata je prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je imala 2 tehničke intervencije na crpanju vode iz poplavljenih stambenih objekata.

ELEKTRO – Elektrosnadbjevanje na području Grada Srebrenika – 35 domaćinstava nema napajanje električnom energijom i to: Ravniše, Vikend naselja na Majevici, Crveno Brdo i Jasenica. Ekipe elektroprivrede se nalaze na terenu.