Poljoprivrednici iz FBiH i RS traže hitne mjere zaštite domaće proizvodnje

Predstavnici poljoprivrednih udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zatražili su hitne mjere zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, smanjenje poreskog opterećenja na repromaterijal i otvaranje tržišta Evropske unije za izvoz mesa iz Bosne i Hercegovine.

Sastanak je održan u prostorijama “ZZ Gračanke” u Gračanici, a okupio je predstavnike šest poljoprivrednih udruženja iz oba entiteta, kao i predstavnike zadruga i prerađivačke industrije.

Kako je istakao Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, cilj sastanka bio je unapređenje položaja stanovništva u ruralnim područjima, jačanje konkurentnosti domaće poljoprivrede, efikasniji rad nadležnih institucija te očuvanje vrijednosti novčanih podrški koje izdvajaju entitetska ministarstva.

Kako je kazao Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja mljekara TK, među ključnim zahtjevima poljoprivrednika su smanjenje poreza na repromaterijal i sirovine, omogućavanje izvoza mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije te snažnija zaštita domaće proizvodnje i podrška proizvođačima.

Učesnici sastanka zaključili su da je potrebno organizovati zajednički sastanak s nadležnim institucijama na državnom i entitetskom nivou kako bi se razmotrili izneseni zahtjevi i pronašla konkretna rješenja za unapređenje položaja domaćih poljoprivrednih proizvođača.

Radio Gracanica