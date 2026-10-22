Problemi na zeničkoj obilaznici: Beton puca, tlo se pomjera, raspisan tender za sanaciju od 4,2 miliona KM

Autoceste FBiH raspisale tender za sanaciju klizišta na poddionici Klopče – Donja Gračanica. Prve pukotine zabilježene tokom gradnje 2019. godine.

JP Autoceste FBiH raspisalo je tender za sanaciju pomjeranja potporne konstrukcije i stabilizaciju klizišta na poddionici Klopče – Donja Gračanica, procijenjen na 3,6 miliona KM bez PDV-a. Projektna dokumentacija otkriva da su prvi problemi zabilježeni još tokom izgradnje, a da su dugotrajna pomjeranja tla dovela do pucanja i odlamanja betona te oštećenja nosivih elemenata konstrukcije.

Radovi se odnose na sektor 5B, na dionici autoceste Zenica sjever – Zenica jug, na potezu dugom približno 130 metara. Procijenjena vrijednost nabavke s PDV-om iznosi 4,21 milion KM.

Prema tenderskoj dokumentaciji, postojeća konstrukcija zbog nastalih oštećenja i nastavka deformacija više ne osigurava zahtijevani nivo stabilnosti. Zbog toga je predviđeno uklanjanje oštećenog dijela i izgradnja nove potporne konstrukcije koja će preuzeti pritiske tla.

Beton se drobi, armatura izložena koroziji

Projekat sanacije, koji je za Autoceste FBiH izradila sarajevska firma Geo konzalting, opisuje oštećenja armiranobetonske mreže horizontalnih i vertikalnih greda koja, zajedno sa sidrima, pridržava tlo iznad autoceste. Pregledom su utvrđene strukturne pukotine, drobljenje i odlamanje betona te oštećenja pojedinih nosivih elemenata. Na pojedinim mjestima pukotine prolaze kroz cijeli presjek greda, a zabilježeno je i čupanje i izvlačenje armature. Izložene armaturne šipke pod uticajem su vremenskih prilika i podzemnih voda, uz intenzivne procese korozije.

“Dodatni problem predstavlja ispadanje materijala ispod konstrukcije, zbog čega ona gubi ravnomjeran oslonac na tlo. Opterećenje se potom prenosi na već oslabljene elemente i glave geotehničkih sidara”, navodi se u projektu sanacije.

Projektanti zaključuju da oštećeni elementi više nemaju potrebni kapacitet za stabilizaciju tla, zbog čega je neophodna nova konstrukcija.

Problemi evidentirani još 2019. godine

Dokumentacija pokazuje da se na ovoj lokaciji ne interveniše prvi put. Prvobitnim projektnim rješenjem iz 2017. godine bila je predviđena sidrena konstrukcija s betonskim gredama, kamenim rebrima i sistemom odvodnje. Međutim, zbog male nosivosti testnih geotehničkih sidara i registrovanog rasta pomjeranja tla, projektno rješenje prilagođavano je i dopunjavano od 2018. do 2020. godine.

Kako se navodi u projektu, pokretanje mase tla i prve pukotine na konstrukcijama duž sektora 5 i 6 zabilježeni su tokom izgradnje 2019. godine. Pomjeranja su nastavljena i tokom korištenja autoceste.

U projektu su analizirani rezultati mjerenja od 13. oktobra 2023. do 26. juna 2026. godine. Oni pokazuju postepeno, kontinuirano horizontalno pomjeranje tla, bez naglih promjena u dinamici.

Na jednoj mjernoj instalaciji prosječan prirast pomjeranja iznosio je približno jedan milimetar mjesečno. Uzimajući u obzir i deformacije nastale prije 2023. godine, projektanti su, uz pretpostavku ujednačenog rasta pomjeranja, procijenili ukupni kumulativni pomak na približno 16 centimetara. Riječ je o procjeni koja uključuje raniji period, a ne samo o pomaku izmjerenom od 2023. do 2026. godine.

Jedan od važnih faktora koje projekat razmatra jeste prisustvo više aktivnih tokova podzemne vode. Promjene nivoa vode utiču na pritisak vode u tlu i mogu smanjiti njegovu čvrstoću, što projektanti navode kao mogući uzrok progresivnog povećanja deformacija.

Projektom je predviđeno uklanjanje oštećene konstrukcije od betonskih greda i kamenih rebara te izgradnja nove potporne konstrukcije od dva reda bušenih armiranobetonskih šipova.

Rok za dostavljanje ponuda je 11. novembar 2026. godine do 10 sati, dok je javno otvaranje predviđeno pola sata kasnije. Ugovor će biti dodijeljen ponuđaču s najnižom cijenom prihvatljive ponude, bez provođenja e-aukcije.

Sporna dionica

Podsjetimo, poddionicu Klopče – Donja Gračanica, dugu približno 5,8 kilometara, gradio je konzorcij Euro-Asfalt i Strabag AG, dok je nadzor obavljao konzorcij Egis International i Ipsa Institut. Ugovor je potpisan 9. maja 2016. godine, uz početnu vrijednost od 107,88 miliona eura s PDV-om i rok izgradnje od 30 mjeseci. Često spominjana investicija od 225 miliona eura odnosi se na cijelu zeničku obilaznicu, a ne samo na ovu poddionicu.

Da je riječ o nestabilnom terenu bilo je poznato i prije početka radova. Direktor Euro-Asfalta Hamed Ramić prilikom potpisivanja ugovora izjavio je da je dionica veoma zahtjevna jer se nalazi na klizištu.

Zeničku obilaznicu pratile su kontroverze i prilikom otvaranja. U saobraćaj je puštena 1. decembra 2020. godine bez potrebnih upotrebnih dozvola, nakon čega je federalna građevinska inspekcija naredila zabranu upotrebe. Autoceste FBiH tada su javnost obavještavale o zatvaranju zbog radova na dilatacijama mosta Klopče, dok je nadležno ministarstvo potvrdilo da dozvole nisu izdate. Obilaznica je ponovo otvorena 15. jula 2021. godine, nakon pribavljanja neophodnih dozvola.

Novom tenderu prethodilo je ugovaranje još jedne intervencije na istom sektoru. Autoceste FBiH su 7. oktobra 2026. godine s Dobojputevima iz Doboj Juga zaključile ugovor za stabilizaciju pomjeranja potporne konstrukcije sektora 5B, vrijedan 368.620 KM bez PDV-a, uz rok izvođenja od 60 dana. Posao je dodijeljen pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci, u kojem je primljena jedna ponuda. U obrazloženju su navedeni značajna oštećenja konstrukcije, deformacije kolovoza i nastavak horizontalnih pomjeranja.

Problemi tokom gradnje sektora V spominju se i u presudi Općinskog suda u Sarajevu od 14. decembra 2023. godine, donesenoj u privrednom sporu između podizvođača Tabakplast i Euro-Asfalta zbog međusobnih novčanih potraživanja. U obrazloženju presude prenesen je iskaz predstavnika drugog podizvođača da je taj sektor bio nestabilan od početka iskopa, da su se pojavljivala klizanja i oštećenja konstrukcija te da su rješenja više puta mijenjana prije izvođenja betonskih šipova. Napominjemo, riječ je o svjedočenju u sporu oko plaćanja, a ne o sudskom nalazu kojim je utvrđena odgovornost za sadašnja oštećenja sektora 5B.

IZVOR:AKTA.BA Autor: Seida Bijedić

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209393/beton-puca-tlo-klizi-raspisan-tender-za-sanaciju-zenicke-obilaznice-od-42-miliona-km