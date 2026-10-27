Od 1. januara 2027. povećavaju se akcize na cigarete i duhan za pušenje

Minimalna akciza na paklicu od 20 cigareta od 1. januara 2027. iznosit će 3,95 KM, a akciza na duhan za pušenje 158 KM po kilogramu.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) Bosne i Hercegovine usvojio je na elektronskoj sjednici Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2027. godinu.

Od 1. januara naredne godine minimalna akciza na pakovanje od 20 cigareta iznosit će 3,95 KM, dok specifična akciza ostaje nepromijenjena.

Kako je saopćeno iz UO UIO BiH, minimalna akciza iznosit će 197,50 KM za 1.000 cigareta, odnosno 3,95 KM za pakovanje od 20 cigareta.

Specifična akciza zadržana je na dosadašnjem nivou od 1,65 KM po pakovanju od 20 cigareta.

Akciza na duhan za pušenje utvrđena je u visini od 80 posto minimalne akcize i iznosit će 158 KM po kilogramu.

Odluka će biti objavljena i na internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, gdje će proizvođači i distributeri moći pronaći upute o svojim obavezama.

Upute se odnose na rokove za dostavljanje popisnih lista zaliha, kao i na eventualno formiranje novih maloprodajnih cijena.

Usvojene i odluke o kamati i uplati prihoda

Na istoj sjednici Upravni odbor UIO BiH usvojio je i Odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2026. godine. Stopa ostaje nepromijenjena i iznosi 12 posto.

Usvojen je i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO BiH. Izmjene se odnose na šifre novih organizacionih jedinica na graničnim prelazima.

Svi usvojeni podzakonski akti bit će objavljeni u „Službenom glasniku BiH“.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209552/od-1-januara-2027-povecavaju-se-akcize-na-cigarete-i-duhan-za-pusenje