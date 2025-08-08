Petak, 8 Augusta, 2025
Dino Merlin zvanično najavio koncert na Koševu

Mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo u zadnjem mjesecu to definitivno iskomunicirali, otkriva pjevač.

Dino Merlin najavio je dugoočekivani koncert na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović Hase”.

Tačan datum još uvijek nije zvanično utvrđen, ali postignut je dogovor sa predstavnicima FK Sarajevo. 

– Mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo u zadnjem mjesecu definitivno iskomunicirali to i da će se ako Bog da sljedeće, moje peto Koševo, desiti negdje u ova doba, u julu sljedeće godine – rekao je Merlin gostujući u Balkastu.

Podsjetimo, smatralo se da će bosanskohercegovački pjevač svoj peti nastup na najvećem stadionu u državi održati ovog ljeta, ali su pregovori u konačnici propali.

Međutim, nove informacije koje je dao sasvim sigurno će razveseliti njegovu brojnu publiku. 

