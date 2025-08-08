Bh. trgovački lanac povećava plate za svih 958 radnika: “Za to ćemo izdvojiti 400.000 maraka”

Dok većina kompanija još sabira koliko će uštedjeti na osnovu novih poreskih olakšica u Federaciji BiH, iz grupacije Yimor dolazi potpuno drugačiji odgovor: povećanje plata za sve radnike – njih 958 – počevši od avgusta.

Ukupno će Yimor do kraja ove godine uložiti više od 400.000 KM kako bi svoje radnike dodatno nagradio.

“Ovo je bio logičan i moralan potez. Kada država napravi prostor – iskoristimo ga tako da radnici to i osjete,” navode iz kompanije.

Zapošljavaju gotovo hiljadu ljudi

Yimor, kao jedna od najvećih domaćih grupacija sa snažnim fokusom na maloprodaju, zapošljava gotovo hiljadu ljudi i prepoznat je po odgovornom odnosu prema zajednici i zaposlenima. Pored stabilnih radnih mjesta, redovnih primanja i širenja prodajne mreže, ovaj potez dodatno učvršćuje poziciju firme kao jednog od rijetkih primjera društveno odgovornih poslodavaca.

Podsjetimo, kompanija Yimor danas upravlja sa čak 54 maloprodajna objekta pod brendom Mega Diskont širom BiH. Nedavno je u Tuzli otvorena i najnovija poslovnica, smještena u naselju Stupine – moderno opremljena i dizajnirana da ponudi vrhunsko iskustvo kupovine uz već poznate cijene i kvalitet.

Nova lokacija predstavlja još jedan iskorak u misiji kompanije da bude prisutna tamo gdje su njeni kupci. Uz široku ponudu proizvoda, redovne akcije, domaću robnu marku Classy i omiljene brendove, Mega Diskont na Stupinama dodatno učvršćuje poziciju Yimora kao pouzdanog partnera u svakodnevnoj kupovini.

Kontinuirani razvoj

Malo je poznato da iza popularnog brenda Magic Ice stoji upravo kompanija Yimor, koja ne samo da upravlja maloprodajnim lancem Mega Diskont, već posjeduje i vlastitu tvornicu sladoleda. Tvornica proizvodi Magic Ice sladolede koji se već drugu godinu za redom plasiraju širom BiH kao kvalitetan domaći proizvod i dolaze do srca velikog broja potrošača.

Zahvaljujući kontinuiranom razvoju, Magic Ice je postao i izvozni brend – a Bosna i Hercegovina se, zahvaljujući Yimoru, danas može pohvaliti izvozom sladoleda u Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju.

Nagradna igra Magic Ice trenutno se provodi u marketima na teritoriji BiH koji imaju ovaj brend u ponudi. Paralelno s tim, Mega Diskont organizuje i svoju veliku nagradnu igru za sve kupce, sa atraktivnim poklonima, uključujući i automobil.

