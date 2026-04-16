Dječiji dodatak pušten na isplatu u FBiH

Nakon kašnjenja ovog mjeseca, dječiji dodatak u Federaciji BiH je pušten, a nalozi za isplatu su upućeni, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

U objavi je naveo da su nalozi konačno pušteni, uz zahvalnost korisnicima na strpljenju i izvinjenje zbog kašnjenja koje je pratilo ovu isplatu.

Istakao je i da je u odnosu na prethodni mjesec zabilježen rast broja korisnika. Ranije je pravo na dječiji dodatak ostvarilo 93.188 djece, dok je ovog mjeseca taj broj povećan na 94.139, što je skoro hiljadu više.

Za martovski dječiji dodatak osigurano je ukupno 19.825.085 KM.

Ministar je naveo i da je prenos podataka u novu bazu završen, te da se već od narednog mjeseca očekuje povratak uobičajenoj dinamici, unos naloga 12. u mjesecu, a isplata oko 15. dana.

