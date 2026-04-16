Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

CIVILNA ZAŠTITA – Tim za deminiranje FUCZ je uništio nepoznato NUS u naselju Zobovo brdo-Radići Špionica Centar.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 70 pregleda i 2 terenske intervencije, 4 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, četiri djevojčice i šest dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 16.04.2026. godine (četvrtak) na području Srebrenika:

– u naselju Hujdurovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Tutnjevac u vremenu od 12:00 do 15:.00 sati.

VODOVOD – JP Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” d.d. Srebrenik obavještava korisnike gradskog vodovodnog sistema da su u srijedu 15. aprila počeli ključni preventivni radovi na revitalizaciji bunara B7 u naselju Babunovići. Zbog tehničke zahtjevnosti zahvata, dolazi do privremenog prekida u isporuci vode u sljedećim naseljima i ulicama:

– Špionica Donja, Špionica Centar, Špionica Krč, Ježinac, Cehaje, Babunovići, Brda, Avdići, Kaltići, Sarajlići, Šuljci, Luka, Sječe, Kiseljak, Markuše, Polje, Čojluk, Srebrenik Donji, Sumbići, Dželikani, Ljenobud, Lipje, Cage, Dedići, Seona i Behrami.

Ulice: 16. Muslimanske brigade, Posavskog odreda, Ahmeta Džanića, Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića i Tuzlanskog odreda (uključujući i sve pripadajuće sporedne ulice navedenih ulica).

Radovi se izvode do subote, 18.04.2026. godine. Kako bi se građanima olakšalo funkcionisanje, uspostavljen je privremeni režim vodosnabdijevanja. U navedenim naseljima i ulicama voda će se za vrijeme trajanja radova, u periodu od srijede do subote isporučivati u terminu od 12:00 do 20:00 sati.