Promjenjiv april donosi kišu, a potom rast temperatura do 26 stepeni

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti poslijepodne u sjevernim područjima.

Tokom dana, u ostalim dijelovima povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 16 stepeni, navedeno je u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavida (FHMZ) Bosne i Hercegovine.

Prognoza za naredne dane

U petak i za vikend nešto stabilnije vrijeme i više sunčanog vremena. Razvojem oblačnosti tokom dana samo rijetko moguće malo kiše ili kratkotrajan pljusak.

Do kraja sedmice vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Ugodno toplo uz dnevnu temperaturu od 15 do 20, lokalno do 23 stepena, a jutarnja većinom od 5 do 10, lokalno do 13 stepeni.