CIK BiH danas potvrđuje izborne rezultate

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas će potvrditi rezultate Općih izbora održanih 4. oktobra. Komisija je za 11 sati najavila konferenciju za novinare u svom sjedištu.

Nakon potvrđivanja rezultata počinju teći zakonski rokovi za konstituiranje izabranih tijela i formiranje vlasti na nivoima za koje su održani izbori.

Građani su 4. oktobra birali članove Predsjedništva BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini RS, zastupnike u predstavničkim domovima Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta FBiH te zastupnike u kantonalnim skupštinama.