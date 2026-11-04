„Krimolovci“ u oktobru zaprimili 256 poziva od kojih je 80 sa korisnim informacijama

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u oktobru 2026. godine registrirali su ukupno 256 poziva, od kojih je 80 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“ zaprimljeno je ukupno 166 poziva, od kojih je 31 poziv bio sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj veb stranici SIPA-e zaprimljeno je 90 prijava, od kojih je 49 prijava bilo sa korisnim informacijama.

U oktobru je pristigla 41 povratna informacija po kojima je postupala SIPA ili su ih dostavila nadležna policijska tijela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e dali su 55 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.