Dodiku i Viškoviću poništeni diplomatski pasoši

Miloradu Dodiku, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, zbog osuđujuće presude Suda BiH, danas (3. septembar) je istekao rok od 15 dana do kada je, upravo zbog odluke CIK-a, trebalo da vrati diplomatski pasoš BiH na koji je imao pravo zbog funkcije koju je obavljao, ali pošto to nije učinio, pasoš se automatski poništava.

Diplomatski pasoš, kako prenosi Raport, biće oduzet i Radovanu Viškoviću, koji od 2. septembra, više nije predsjednik Vlade Republike Srpske.

Podsjetimo, nakon što je Apelaciono vijeće Suda BiH, 18. avgusta 2025. godine, odbilo Dodikovu žalbu zbog odluke CIK BiH, Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH je već narednog dana, 19. avgusta, zatražio od Dodika da vrati diplomatski pasoš BiH.

“Imajući u vidu da je odredbama člana 9. stav (1) Pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša („Službeni glasnik BiH”, br. 95/14, 28/18 i 36/20) propisano da je nosilac diplomatskog pasoša, kome je prestalo svojstvo na osnovu kojeg je stekao pravo na taj pasoš, dužan u roku od 15 dana od dana prestanka svojstva, vratiti pasoš podnosiocu zahtjeva iz člana 5. ovog Pravilnika, a obzirom da je Odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj 06-01-07-1-939/25 od 06.08.2025. godine utvrđen prestanak mandata Miloradu Dodiku, to ovim putem pozivamo imenovanog na vraćanje diplomatskog pasoša”, pisalo je u dopisu koji je prije 15 dana upućen Dodiku.

Ali, pošto Dodik nije vratio diplomatski pasoš, ova putna isprava mu se poništava po automatizmu i proglašena nevažećom.

Kako se dalje navodi, Dodik sada može putovati, ali ne uz diplomatske pogodnosti koje je imao do sada, te se dodaje da će Ministarstvo inostranih poslova već danas obavijestiti Graničnu policiju BiH i diplomatsko-konzularnu mrežu da je Dodikov diplomatski pasoš poništen te da s njim neće moći prelaziti granicu BiH.

Bez diplomatskog pasoša, ostaje je i sada već bivši premijer Srpske, Radovan Višković, nakon što je Narodna skupština RS izabrala Sava Minića za novog predsjednika Vlade RS.

I Višković mora da vrati pasoš u roku od 15 dana, a ukoliko to ne uradi, biće mu automatski poništen.