UKC Tuzla: Prvi put u Bosni i Hercegovini izvedena laparoskopska ventralna rektopeksija

Operativni tim Klinike za hirurgiju UKC Tuzla izveo je savremeni operativni zahvat liječenja prolapsa rektuma procedurom laparoskopske ventralne rektopeksije.

Procedura je izvedena pod mentorstvom prof. dr. Giulia Santora, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za bolesti dna zdjelice iz Italije.

Prof. dr. Samir Delibegović, šef Odjeljenja za proktologiju, je istakao da je uvođenje laparoskopske ventralne rektopeksije važan iskorak u razvoju proktološke hirurgije u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. “Riječ je o proceduri koja ima značajno mjesto u savremenom liječenju prolapsa rektuma, a u svjetskim centrima izvodi se laparoskopskim i robotskim pristupom. Saradnja s profesorom Santorom omogućava neposrednu razmjenu znanja i iskustava te usavršavanje našeg tima u hirurgiji dna zdjelice. Naš cilj je da pacijentima ponudimo savremeno liječenje u vlastitoj sredini“, istakao je prof. dr. Delibegović.

Načelnik Klinike za hirurgiju UKC Tuzla, prof. dr. Zlatan Mehmedović, naglasio je da je usvajanje ove procedure dio kontinuiranog razvoja klinike.

„Uvođenjem novih operativnih procedura proširujemo mogućnosti liječenja naših pacijenata i približavamo se vodećim svjetskim hirurškim centrima. Laparoskopska ventralna rektopeksija predstavlja važnu dopunu spektru zahvata koje izvodi Klinika za hirurgiju UKC Tuzla i nastavak razvoja minimalno invazivne hirurgije. Ulaganje u znanje, usavršavanje naših timova i saradnja s međunarodnim stručnjacima temelj su tog napretka. Zahvaljujem profesoru Santoru na prenesenom iskustvu, kao i cijelom timu koji je učestvovao u realizaciji ove posjete i operativnog zahvata“, istakao je prof. dr. Mehmedović.