Državljanin BiH osuđen u Danskoj zbog ilegalnog oružja, slijedi i protjerivanje

Sud u danskom Roskildeu osudio je danas državljanina Bosne i Hercegovine na pet godina zatvora zbog ilegalnog posjedovanja oružja. On će biti i protjeran iz Danske i biće mu zabranjen ulazak na šest godina.

Naime, kako prenose danski mediji riječ je o 31-godišnjem Anelu K. kojem je u martu ove godine pronađena ručna bomba u podrumu kuće u kojoj živi.

Naime, on je februaru ugovorio primopredaju ručne bombe M75 na parkingu u Kejeu, ali je policija razotkrila plan.

On je primopredaju dogovorio sa dvojicom ljudi, od kojih je jedan priznao sve, ali ono što nije znao jeste da je policija zamijenila pravu bombu lažnom i postavila video-nadzor.

Naknadno je bombu odnio u svoju kuću i sakrio je u podrum. Međutim, nakon nekog vremena, policija mu na osnovu dokaza upada u kuću i vrši pretres.

Iako je ručna bomba bila lažna, Anel K. je osuđen za pokušaj posjedovanja ručne bombe jer je vjerovao da je prava.

Iako su ciljano išli da pronađu bombu, to nije bila jedina stvar koju je policija pronašla kada je pretražila njegov podrum u martu ove godine.

U podrmu su pronađena dva pištolja, a u samom stanu su pronađeni gasni pištolj, 2,8 kilograma hašiša i 1,2 kilograma skanka.

Iako osuđeni rekao da ne prepoznaje nijednog od dvojice muškaraca, očekuje se i zvanično priznanje jednog od njih.

Osuđeni državljanin BiH rekao je da mu je potrebno vremena da razmotri da li će se žaliti na presude.