Danas sunčano i toplo do 30°C, promjena vremena stiže krajem sedmice

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera.

Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između sedam i 12, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike bit će povoljne na cijelom području Bosne i Hercegovine. Stabilno i sunčano vrijeme uz slab vjetar jugozapadnog smjera te ugodne temperature zraka pozitivno će djelovati na opće zdravstveno stanje stanovništva.

Tegobe kod hroničnih bolesnika trebale bi biti blaže izražene, a meteoropatske reakcije, poput glavobolje, razdražljivosti ili umora, neće biti izraženije.

Preporučuje se boravak na otvorenom, naročito u jutarnjim i prijepodnevnim satima kada su temperature ugodnije. Na jugu zemlje, gdje su jutarnje temperature nešto više, preporučuje se adekvatna zaštita od sunca, naročito za osjetljive grupe kao što su djeca, starije osobe i hronični bolesnici.

U srijedu u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između devet i 14, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa.

U četvrtak u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijusa.

U petak u večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će tokom noći na subotu uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa.