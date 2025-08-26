Ljeto odlazi, stižu veće promjene vremena: Jutros mraz kod Gornjeg Vakufa

Ljeto ulazi u svoj završni dio, a trenutni pad temperatura samo pokazuje da se klimatološka jesen približava.

U selu Pidriš kod Gornjeg Vakufa jutros je zabilježen mraz, a temperatura je pala na minus jedan stepen, dok je slična situacija i u ostatku zemlje.

Kako navodi Bh. meteo, u nekim nizinama Bosne zabilježena je temperatura od samo četiri stepena.

Federalni hidrometeorološki zavod za danas najavljuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok su lokalni pljuskovi mogući u planinskim područjima.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 28 stepeni, dok će na jugu zemlje doseći i do 30 stepeni.

„Ljeto ulazi u svoj završni dio, a trenutni pad temperatura samo pokazuje da se klimatološka jesen približava. U narednim danima očekuje se više sunčanog vremena uz postepeni porast temperatura, najprije dnevnih, uz zadržavanje svježih noći. U drugom dijelu sedmice mogući su prolazni toplotni udari. U narednom periodu bit će uglavnom suho, tek rijetko uz dnevni razvoj naoblake koja može donijeti kap kiše ili prolazni pljusak s grmljavinom. Značajnije padavine na području cijele zemlje ne očekuju se prije zadnjih dana augusta ili početka septembra“, navode iz Bh. meteo.

U utorak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature zraka bit će između 25 i 30 stepeni, dok će u srijedu biti između 27 i 32 stepena.

Vrhunac visokih temperatura, tačnije do 35 stepeni, očekuje se u četvrtak i petak, iako će noći ostati relativno ugodne.

Ovaj val vrućina neće trajati dugo, a nove padavine i niže temperature očekuju se u posljednjim danima augusta ili početkom septembra.