Novi napad na Nebojšu Vukanovića: Zapaljen mu automobil,optužuje ‘mafijaše’ Milorada Dodika

Samo desetak minuta nakon što sam se parkirao ispred porodične kuće u Trebinju, opet su mi mafijaši Milorada Dodika zapalili novo auto, navodi Vukanović.

Nebojši Vukanoviću, zastupniku u Narodnoj skupštini RS-a, ponovo je zapaljen automobil ispred porodične kuće u Trebinju. Ovo je drugi put da mu je automobil zapaljen, prvi put je to dogodilo u martu ove godine.

Vukanović je i ovog puta direktnim krivcem prozvao Milorada Dodika, bivšeg predsjednika RS-a i predsnednika SNSD-a.

– Samo desetak minuta nakon što sam se parkirao ispred porodične kuće u Trebinju, opet su mi mafijaši Milorada Dodika zapalili novo auto koje sam upravo dovezao ispred kuće. Prije 10 dana u Doboju sam kupio mali automobil “ford fiesta” 2013. godište, odvezao u Ljubinje na servis kod dobrih i pouzdanih majstora, braće Ćuzulan, i večeras ga prvi put dovezao kući.

Tek što sam došao u kuću, supruga me čekala da skupa večeramo, neko me je pozvao na telefon i rekao da gori auto, strčao sam i počeo gasiti dok vatrogasci ne dođu. Iza ovog novog napada na moju porodičnu kuću stoji zločinac i vođa mafije Milorad Dodik, koji je nalogodavac, a izvršioci su nebitni. Pravda će biti obaveza – navodi Vukanović koji je tokom noći objavio fotografije i snimak paljevine.