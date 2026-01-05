EP BiH: U TK bez električne energije više od 29 hiljada potrošača, najteža situacija u Živinicama, Lukavcu i Srebreniku

Intenzivne snježne padavine i povećanja nanosa, prouzrokovali su poremećaje u snabdijevanju na područjima u nadležnosti Elektroprivrede BiH. Ipak, broj kvarova na mreži i prekida u snabdijevanju je, imajući u vidu intenzitet padavina, u znatno manjem obimu u odnosu na mogući zahvaljujući provedenim aktivnostima na kritičnim tačkama lociranim u toku nevremena u novembru prošle godine, navode iz Elektroprivrede BiH.

Trenutno je zbog kvarova na 31 dalekovodu najteža situacija u Tuzlanskom kantonu gdje je bez električne energije više od 29 hiljada potrošača. Posebno je teška situacija na području Živinica gdje je bez električne energije više od 11 hiljada potrošača, zatim Lukavcu i Srebreniku u kojim je bez snabdijevanja oko 10 hiljada potrošača.

Tokom noći i jutros, povećan je broj kvarova u Tešnju, Zavidovićima, Kaknju, Visokom, Olovu i Varešu u Zeničko-dobojskom kantonu, zbog kojih je bez električne energije više od 15 hiljada potrošača. Najkritičnija situacija je u Kaknju i na području Olova.

Uzrok prekida u snabdijevanju na području Gornjeg Vakufa, Srednjobosanski kanton, je kvar na 110 kV dalekovodu u nadležnosti Elektroprijenosa BiH. Prekidi u napajanju i otežano snabdijevanje su i u Travniku, Busovači, Kiseljaku, a bez električne energije su i kupci u Ostrošcu, Buturović polju i Jablanici na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kvarovi na mreži izazvali su prekide u snabdijevanju i u Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Sarajevskom kantonu.

Elektromonterske ekipe podružnica Elektroprivrede BiH intenzivno rade na otklanjanju kvarova i normalizaciji snabdijevanja. Otežavajuću okolnost za izvođenje radova predstavlja i konfiguracija terena i otežan pristup objektima. S obzirom na to da je prognoziran nastavak snježnih padavina što će utjecati na održavanje stabilnosti u snabdijevanju električnom energijom, u slučaju prekida Elektroprivreda BiH poziva svoje kupce na strpljenje i razumijevanje, navodi se u saopštenju za javnost EP BiH.